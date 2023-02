WRC, Kalle Rovanperä: “testámos com muito gelo na estrada, esperemos que seja assim no rali” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen são, na prática, ‘líderes’ do campeonato de pilotos no WRC, já que Sébastien Ogier deve ‘fazer’ apenas metade do campeonato, mas o jovem finlandês está bem ciente das dificuldades que deve ter no Rali da Suécia, que curiosamente venceu no ano passado, e era segundo na estrada, atrás de Craig Breen: “Foi ótimo começar bem a época em Monte Carlo com uma boa sensação e com bons pontos para o campeonato. Esperamos continuar da mesma forma na Suécia e apreciar o rali. Temos apenas um evento como este todos os anos e é sempre bom ter os pneus com pregos no carro e andar depressa entre os bancos de neve, é algo especial.

Tivemos um bom resultado na Suécia no ano passado e vamos tentar repeti-lo desta vez. Pode ser complicado abrir a estrada sobre a neve e depende muito de como as condições serão. O nosso teste pré-evento correu muito bem, com condições perfeitas e uma espessa camada de gelo na estrada. Esperemos que seja assim também para o rali e que não soframos muito ao rodar em primeiro na sexta-feira”.