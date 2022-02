WRC: Kalle Rovanperä sem ‘receios’ por abrir a estrada no Rali da Suécia | AutoSport

Kalle Rovanperä, piloto da Toyota Gazoo Racing, disse não estar preocupado por ser o primeiro na estrada no Rali da Suécia, próxima prova do WRC que se realiza entre 24 e 27 de deste mês, fevereiro.

O jovem finlandês terminou em quarto lugar no Rallye Monte-Carlo, o que combinado com o máximo de pontos de bónus que assegurou na Power Stage, isso colocou-o em terceiro na classificação do campeonato, atrás dos ‘Sébastiens’, Loeb e Ogier.

Contudo, nenhum deles vai ao Rali da Suécia, pelo que cabe a Rovanperä abrir a estrada e potencialmente ‘limpar’ a estrada criando uma linha através da neve e gelo: “Pode ser complicado ser o primeiro [na Suécia], mas faremos o nosso melhor. Com certeza, o mais importante é ter obtido os pontos no Rali de Monte-Carlo, isso foi certamente bom”, disse Rovanperä, que teve na prova monegasca um mau começo. ‘Atinou’, e do 11º lugar, atrás do líder do WRC2, Eric Camilli após a noite de abertura, recuperou bem durante o evento, terminando em quarto: “Estivemos em grande luta, mas finalmente conseguimos por o carro muito melhor para mim, e depois pude começar a adaptar-me muito melhor a ele. O carro estava completamente diferente de quando começámos e fizemos muitas, muitas mudanças. Foi realmente agradável de ver e quero expressar um grande obrigado ao meu engenheiro por me ajudar com o carro e tentar encontrar todas as coisas novas.

Agora, encontramo-nos nesta bela posição e vamos ver o que podemos fazer com os próximos comícios. Só precisamos de trabalhar muito na prova e estar mais bem preparados no início dos troços”, disse Kalle Rovanperä.