WRC, Kalle Rovanpera: “Se não queres varrer a estrada, então não deve liderar o campeonato”

Thierry Neuville lidera o campeonato há muito e tem trazido para cima da mesa um tema que já muitas vezes foi aflorado no passado, especialmente por Sébastien Ogier – o que não o impediu de subir a conta de títulos mundiais de pilotos até aos oito: a ordem no primeiro dia na estrada, nas provas do Mundial de Ralis. É sem dúvida mais difícil para quem abre a estrada, pior para as primeiras duplas, cada vez melhor para as que passam a seguir. A exceção são os ralis de asfalto em que é possível cortar bermas (por exemplo no Rali da Madeira e nas Canárias cortam-se muito poucas bermas, pois quando os concorrentes conseguem cortar bem, é bem melhor andar na frente.

Thierry Neuville tem sido muito vocal face ao tema, mas antes do arranque o Rali da Finlândia, Kalle Rovanpera, respondeu a preceito: “Se não queres varrer a estrada, então não deve liderar o campeonato”, disse Rovanperä ao RallyJournal.com, acrescentando: “Todos choram sobre isso. Eu reclamei, líderes anteriores reclamaram, todos reclamam sobre isso. Mas não adianta, pois quem lidera o campeonato, varre na sexta-feira, e se não tiver sucesso na sexta-feira, varre a estrada no resto do fim de semana. É assim e não há nada que você possa fazer sobre isso”, Rovanperä resumiu.