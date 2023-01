WRC, Kalle Rovanperä: “sabemos que não vai ser fácil defender o campeonato” | AutoSport

Kalle Rovanperä esteve absolutamente brilhante em 2022, assegurou o seu primeiro título mundial de ralis aos 22 anos, fruto, especialmente, de uma primeira metade de campeonato arrasadora. Mas convém recordar que a Ford e a Hyundai estiveram muito abaixo do que era exigível, a primeira ’sem’ pilotos e segunda com imensos problemas de fiabilidade.

Na fase final do ano, Rovanpera não precisava arriscar e a Hyundai foi ganhando ralis, pelo que é este ano que se vai perceber até onde vai conseguir ir Kalle Rovanpera.

Parece claro a toda a gente que vai continuar a vencer ralis e lutar pelo título, mas quase de certeza as coisas não vão ser tão fáceis quanto em 2022, pelo que este será o ano que se vai perceber se Rovanpera é da mesma ‘estirpe’ de Loeb e Ogier, ou seja, vai ganhar campeonatos atrás de campeonatos. É que do lado da Ford, tem Tanak, e mesmo Neuville ou Evans não são de descurar: “O meu sentimento é bom antes do início da nova época. Sabemos que não vai ser fácil defender o campeonato. Vimos que o nível de competição está cada vez mais alto, por isso temos de também tentar elevar o nosso ‘jogo’ e continuar a forçar. A equipa está novamente a fazer um excelente trabalho para tentar maximizar o desempenho e tornar o carro mais rápido e mais forte.

O Rallye Monte-Carlo é um evento especial, e normalmente redunda num início um pouco complicado e nervoso para a época. Mas estou mais confiante a entrar no rali do que estava no ano passado quando tudo era novo. Agora sei que devemos ter tudo na direção certa e ser capazes de ter uma prova mais fácil. Nunca é simples ter um Monte Carlo limpo, mas esse será o nosso plano, para começar a época da melhor forma”.