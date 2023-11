WRC: Kalle Rovanperä quer descobrir os circuitos | AutoSport

Kalle Rovanperä surpreendeu o mundo do desporto motorizado ao fazer um ano a “part-time” no WRC, cansado da exigência da alta competição. O piloto da Toyota vai fazer algumas provas selecionadas do mundial de ralis e experimentar novas sensações.

Claro que agora a grande questão passa por descobrir o que Rovanperä quer fazer ou experimentar.

Mikka Häkkinen falou com o jovem piloto no programa finlandês Viaplay. O bicampeão mundial de Fórmula 1 perguntou-lhe se estaria interessado em participar em corridas de circuito em 2024.

“Estou a ficar cada vez mais interessado. Aposto que no próximo ano, embora ainda não possa dizer com certeza, poderei fazer alguns testes e talvez algumas corridas com carros GT ou algo do género. De momento, o objetivo é tentar sentar-me ao volante de um carro de GT.”

Não seria a primeira vez que um piloto de ralis passaria do pó para a pista, com Sebastien Loeb a mudar-se dos ralis para as corridas de GT, tendo passado depois pelos turismos. Sebastien Ogier também experimentou as sensações da resistência, com um programa parcial (e curto) nos LMP2, tendo testado também o GR 010 da Toyota, hypercar campeão do mundo.



Heikki Kovalainen, também ex-piloto de Fórmula 1, pensa mesmo que Rovanperä poderá conduzir um carro de F1 no futuro.

“Tenho a sensação de que veremos Kalle na pista. O que seria melhor se Kalle, um jovem, começasse a construir um projeto na pista. Quem sabe, talvez um dia ele venha a conduzir um carro de F1. Seria um projeto interessante que ninguém conseguiu fazer com sucesso antes.”

Será que faz sentido um talento como Rovanperä, com tanto para dar nos ralis, pensar num projeto para as pistas? Não, mas mostra também o estado em que se encontram os ralis. Apesar de ser uma das competições mais vistas do mundo, continua a perder adeptos e interesse a um ritmo pouco aconselhável. Perder Rovanperä para competições de pista (apesar de aparentemente pouco provável) seria um golpe tremendo. Os ralis que se cuidem