WRC, Kalle Rovanperä: “Pressão? eu diria que é mais excitação”

Kalle Rovanperä é o homem que todos falam para poder vencer o Rali do Ártico Finlândia, mas provavelmente está a colocar-se demasiada pressão sobre o jovem, que, bem vistas as coisas tem apenas 20 anos. Mas duma coisa não temos dúvidas: vai lutar pelo triunfo pois se pode andar na frente do Rali de Monte Carlo, mais facilmente o faz no Rali do Ártico Finlândia: “Será bom estar de novo a competir na Lapónia. Disputei aqui o rali uma vez antes, no ano passado, no meu primeiro evento com o Yaris WRC. Com certeza, essa experiência vai ajudar um pouco. Mas haverá alguns troços onde nunca conduzi antes ou serão na direção oposta, por isso não creio que seja uma grande vantagem. Nos nossos testes, a maior preocupação foi encontrar a configuração certa para o novo pneu, pois o estilo do pneu é diferente do que tínhamos antes, mas a sensação tem sido boa. Para mim há um pouco mais de pressão do que o normal, mas eu diria que é mais excitação do que pressão, especialmente dos finlandeses, uma vez que todos me seguem mais do que em outras provas”, disse.