WRC, Kalle Rovanpera: “Penso que podemos voltar ao Monte Carlo e lutar pela vitória no próximo ano” | AutoSport

Kalle Rovanperä admitiu que as suas hipóteses de lutar com Sébastien Ogier pela vitória no Rallye Monte-Carlo foram comprometidas ao rodar na frente do plantel na quinta e sexta-feira, dois primeiros dias de prova.

O finlandês de 22 anos foi o primeiro na estrada, ‘cortesia’ do seu estatuto de campeão em título, mas teve que varrer os troços do sal colocado, num esforço para derreter o pouco gelo que ainda havia.

Levou até à PE8, no final da sexta-feira, até que Rovanperä ganhasse o seu primeiro troço. Nessa altura, já estava a 36 segundos de Ogier.

A combinação de uma estrada mais limpa para Rovanperä e uma abordagem mais conservadora por parte de Ogier permitiu-lhe reduzir essa distância para 16 segundos.

Duas vitórias em troços – incluindo a Power Stage – trouxeram cinco pontos de bónus, mas Ogier esteve sempre no controlo da classificação: “Ele fez um excelente trabalho”, disse Rovanperä. “Parabéns a ele”. Para mim, perdemos demasiado tempo no início do rali quando estávamos a limpar a estrada. Houve alguns troços nesse dia em que tinham uma grande diferença no nível de aderência que tínhamos em comparação com os pilotos atrás.

Mas no sábado e domingo, o ritmo foi o mesmo que os outros e pudemos lutar pelos melhores tempos. Estou contente. Penso que podemos voltar a este evento e lutar pela vitória no próximo ano”.