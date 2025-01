WRC, Kalle Rovanperä: novos Hankook, um estilo em transformação… ‘loading’

É muito fácil perceber o que se está a passar com Kalle Rovanperä. Para além do Rali de Monte Carlo não ser propriamente a sua ‘praia’, historicamente é sempre das suas piores provas do ano. Para além disso, o finlandês testou na neve os novos pneus Hankkok e esta prova tem sido essencialmente de asfalto sujo.

Nas partes mais escorregadias, foi onde Rovanpera esteve melhor: “no geral, não temos sido suficientemente rápidos. Ontem de manhã, as condições eram complicadas, mas estava tudo a correr bem. O ritmo pareceu ser bom quando estamos na neve ou com pneus com pregos, mas ainda preciso de encontrar mais ritmo para quando a estrada estiver mais limpa e estivermos com pneus slicks” começou por dizer, assegurando que “o pneu slick ainda não se adapta muito bem ao meu estilo de condução” disse o piloto que tem estado a procurar o estilo e o acerto correto: “tenho de guiar de forma diferente, o meu estilo de condução natural não funciona bem com este pneu.”

Portanto, dificilmente vamos vê-lo fazer muito melhor neste Rali de Monte Carlo, mas logo a seguir vem aí a Suécia onde já ganhou em 2022 e costuma andar bem ainda que o ano passado tenha ficado enterrado num banco de neve quando liderava a prova.

O ano passado, nas sete provas que fez, ou bateu (Suécia, Portugal e Finlândia) Neste último, despistou-se no penúltimo troço quando liderava com 45.8s de avanço. Todas as restantes provas, Safari, Polónia, Letónia e Chile, ganhou.

Portanto, não esperemos muito de Rovanpera neste Monte Carlo, mas provavelmente será o oposto na Suécia…