WRC, Kalle Rovanperä no Rali Safari? “Não sei, ainda não foi decidido” | AutoSport

A prova de Kalle Rovanperä na Suécia não correu nada bem, com uma saída de estrada para um banco de neve quando liderava a prova no primeiro dia e a partir daí as suas hipóteses de vencer o rali, terminaram. Sem interesse nos pontos, a não ser para a equipa, fez o que pode até ao fim da prova e assegurou 11 pontos ao ser segundo no domingo (6 pontos) e o mais rápido na Power Stage (5 pontos).

Como se sabe, Rovanpera só vai fazer metade da época, e apesar da confirmação não ser oficial, já é assumido que o seu programa continua na próxima prova, no Quénia, no final de março e houve um forte consenso nos boxes de que a corrida é especificamente para Rovanperä, e não para o segu. Segue-se depois a Croácia que deve ser para Sebastien Ogier e logo a seguir o Rali de Portugal: Rovanpera fez o Rali da Suécia, faz também o Safari, por isso talvez o Rali de Portugal seja para Ogier, para tentar bater o recorde de Markku Alen. já não vai ter muitas mais tentativas. Quanto a Rovanpera no Safari: “Veremos. Podem ser condições bastante selvagens lá, em março com a meteorologia. Não sei ainda, mas será interessante com certeza. Não sei se irei, ainda não foi decidido”, disse Rovanperä.