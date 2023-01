WRC, Kalle Rovanpera: melhorar no asfalto é preciso… | AutoSport

Uma das suas fraquezas, se é que lhe podemos chamar assim, especialmente quando se viu o que Kalle Rovanperä fez o ano passado no Rali da Croácia, é no asfalto. Até aqui o jovem finlandês venceu oito vezes no WRC, duas vezes na Estónia, uma na Acrópole, Suécia, Portugal, Safari e Nova Zelândia.

O único triunfo no asfalto foi na Croácia, o ano passado, e por isso Rovanpera assume que o asfalto é para melhorar. Diz que está satisfeito com o carro e com a consistência que mostrou na época passada, mas quer mais das provas de asfalto: “Talvez eu não estivesse a adaptar-me ao carro no asfalto da melhor maneira. Quando estou a guiar, tenho sempre de ter o carro a condizer comigo. Há sempre áreas onde se pode melhorar e para ter mais desempenho, mas penso que o ano passado foi bastante bom, fomos bastante consistentes.

Quando o carro está a ‘trabalhar’, tenho andado bastante depressa, isso é importante”.

Dos três ralis de asfalto restantes em 2022, Rovanperä conseguiu um terceiro lugar em Espanha. Saiu de estrada na Bélgica e foi forçado a parar e mudar uma roda depois de ter batido numa rocha no Japão, e furado o pneu.

Vem aí o Monte-Carlo, neste momento, pelo que parece, o rali vai ter muito pouco gelo, pelo que pode ser um rali ‘totalmente’ de asfalto. Vamos ver como se porta Rovanperä…