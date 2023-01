WRC, Kalle Rovanperä: “marcamos muitos pontos e isso é o mais importante” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) começaram a defesa dos títulos com um segundo lugar em Monte Carlo, o melhor resultado de sempre da dupla na prova monegasca.

Kalle, primeiro pódio no Rali de Monte Carlo, feliz?

“Bastante feliz. No final, marcamos muitos pontos e isso é o mais importante. Foi um Rali de Monte Carlo um pouco diferente, foi bastante seco, mas foi sempre a forçar o andamento. Perdemos demasiado tempo na quinta feira à noite e na sexta-feira, nas primeiras passagens, poderia ter feito um pouco melhor, mas com todo o pó e sal (ndr, que torna a estrada bem mais escorregadia para quem abre a estrada, como foi o caso de Kalle Rovanpera) não foi tão fácil abrir a estrada. Depois disso, o ritmo foi bom e tivemos uma boa luta.”

O que é que não te agrada nos troços à noite?

“Não sei, não é o melhor para o meu estilo de condução, nunca estive tão confortável neste tipo de troços.”

Agora vais ser o primeiro na estrada no Rali da Suécia, tens alguma previsão?

“Não faço ideia, mas espero que estejam boas condições, condições de inverno adequadas para ter um bom rali. Também espero que não seja demais a neve que tenho para limpar, pois há muitos pilotos rápidos a arrancar atrás de nós.”