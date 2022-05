WRC, Kalle Rovanpera: “Limpar a estrada é o maior desafio” | AutoSport

Kalle Rovanperä é o atual líder do campeonato, tem uma sólida vantagem de 29 pontos sobre o segundo classificado, Thierry Neuville, muito fruto das vitórias consecutivas nos ralis da Suécia e da Croácia.

Vai por isso ter a tarefa de abrir pela primeira vez a estrada, na sexta-feira, sendo naturalmente penalizado pelo facto de ter de ‘limpar’ os troços para os restantes concorrentes: “A sensação com o novo carro na terra foi bastante boa no geral, especialmente no teste pré-evento, onde houve melhorias relativamente ao trabalho feito anteriormente. Costumo gostar do Rally de Portugal: as classificativas são boas e técnicas e há um ambiente excelente. ‘Limpar’ os troços será provavelmente o nosso maior desafio, já que é algo de novo para nós”, realça Rovanperä.