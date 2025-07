WRC, Kalle Rovanperä liderou shakedown do Rali da Estónia

Kalle Rovanperä, tri-vencedor do Rali da Estónia, foi o mais rápido no shakedown desta quinta-feira, superando Takamoto Katsuta por 0.9 segundos.

Este evento marca o primeiro contacto do WRC com as exigentes estradas de terra de alta velocidade esta temporada, com os pilotos da Hyundai, Thierry Neuville e Ott Tänak, a demonstrarem também um ritmo forte.

O Rali da Estónia promete ser um teste crucial de performance e afinação para todas as equipas.

Rovanperä, que já venceu este evento por três vezes, guardou o seu melhor desempenho para a última passagem no troço de aquecimento de Kastre, com 4.08 km, perto de Tartu. Depois de começar com um tempo de 1 minuto e 59.6 segundos, Rovanperä melhorou consistentemente, estabelecendo a referência na sua terceira tentativa com 1 minuto e 56.3 segundos.

“É tão bom estar de volta aqui, o meu evento favorito do ano”, disse Rovanperä. “É bom estar de volta às estradas estónias. Obviamente, [até agora] este ano o sentimento não tem sido tão bom como antes com o carro e tudo o mais, mas o sentimento [depois do shakedown] não é tão mau. Vamos dar o nosso melhor e ver o que acontece.”

Destaques da Hyundai e outras equipas

Thierry Neuville liderou o ataque da Hyundai, ficando apenas 0.1 segundos atrás de Katsuta na terceira posição. O herói local, Ott Tänak, ficou em quarto lugar com o seu i20 N Rally1. Tänak tinha liderado brevemente os tempos com uma volta de 1 minuto e 57.8 segundos, mas foi descendo na classificação à medida que os outros pilotos melhoravam.

Oliver Solberg impressionou no seu regresso à categoria principal, registando o quinto melhor tempo numa participação única com o GR Yaris Rally1, um décimo de segundo à frente da promessa da M-Sport Ford, Mārtinš Sesks: “É simplesmente absolutamente incrível”, sorriu o sueco. “Que carro — é tão bom de conduzir. A estrada aqui é muito diferente do nosso teste, por isso tentei apenas sentir o piso solto, mas a sensação foi muito boa.”

Os pilotos da Toyota, Sami Pajari e Elfyn Evans, ficaram em sétimo e oitavo lugar, respetivamente. Adrien Fourmaux (Hyundai) e a dupla da Puma, Josh McErlean e Grégoire Munster, completaram o top 11.

O Rali da Estónia em perspetiva

O Delfi Rali da Estónia começa esta noite com uma partida no centro da cidade de Tartu, seguida por uma curta super especial. O evento apresenta 20 provas classificativas em estradas rápidas da Estónia, totalizando mais de 300 km. Este rali é conhecido pelas suas velocidades elevadas e pelo desafio que impõe à afinação dos carros, sendo um teste fundamental para os pilotos na luta pelo campeonato.

A performance no shakedown é um bom indicador, mas o verdadeiro teste de resistência e estratégia começa com as etapas competitivas. A capacidade de um piloto e da sua equipa de manterem a consistência e adaptarem-se às condições variáveis ao longo de mais de 300 quilómetros de prova será crucial para o sucesso neste rali de alta velocidade.