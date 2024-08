WRC: Kalle Rovanperä lidera Rali da Finlândia

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) lideram o Rali da Finlândia no fim do 1º dia de prova num evento em que três Toyota estão separados por 8.6s com o melhor não-Toyota, o Hyundai de Thierry Neuville está a 25.5s.

A dupla campeã em título chega ao fim do dia com uma vantagem de 8,0 segundos depois de uma primeira etapa repleta de ação, que terminou com as três equipas da Toyota no pódio provisório.

Ironicamente, o jovem finlandês, já bicampeão do mundo, ainda não venceu a sua ronda caseira do Campeonato do Mundo de Ralis, e ainda tem dia e meio pela frente para mostrar que o pode conseguir. Tem o companheiro de equipa Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a 8.0s depois de vencer quatro dos nove troços de hoje.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) completa a lista dos três primeiros, seis décimos de segundo mais atrás do galês .

Em contraste, a equipa rival, a Hyundai teve um dia quase desastroso, perdendo dois dos seus carros i20 N Rally1 em acidentes. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), candidato ao título, foi forçado a abandonar devido a uma capotnço na PEC3, o que levou o copiloto Martin Järveoja a ser levado para o hospital para exames médicos, onde permanecerá durante a noite para ser monitorizado. Entretanto, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) abandonou quando era quarto, depois de ter batido numa árvore que arrancou a suspensão traseira do seu carro. Espera-se que Lappi volte no sábado.

Rovanperä ultrapassou a sobreviragem excessiva nas primeiras especiais para manter uma pequena vantagem de 0,2 segundos sobre Evans a meio do dia, mas aumentou o ritmo e subiu a fasquia nas segundas passagens da tarde para alargar essa diferença à medida que os troços atingidos pela chuva se tornavam mais esburacados e ainda mais desafiantes.

Os presságios parecem bons para o jovem de 24 anos, uma vez que, nos últimos dois anos, o líder da noite de sexta-feira acabou por vencer: “Foi um dia complicado, especialmente com o tempo”, disse Rovanperä. “As condições são muito variáveis e difíceis, por isso estou muito contente por ter tido um dia limpo. Amanhã vai ser difícil de certeza – penso que também tem chovido muito nesses troços, mas veremos como vai estar. Todos se estão a esforçar e as diferenças são muito pequenas, por isso vai ser uma grande luta.”

O líder do Campeonato, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) , foi o último homem da Hyundai a ficar em prova. Subindo na classificação após as desistências dos seus companheiros de equipa e o acidente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) na PEC5, manteve o quarto lugar, mas foi prejudicado pela má afinação do seu carro e por um cruzamento falhado de manhã. O belga ficou 16,9 segundos atrás de Ogier no final do dia e, neste momento, está a ver a sua margem de pontos sobre o rival Evans diminuir.

A falta de um teste antes do evento significou que Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) teve de ajustar a afinação do seu Ford Puma Rally1 nas ligações entre os troços. Mantendo-se em quinto lugar com 42,5 segundos de vantagem sobre Sami Pajari, o francês sentiu que tinha feito bons progressos com o carro no final da etapa.

O dia de Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) foi dividido em duas partes. Dois piões e um forte toque, fizeram com que o estreante do GR Yaris Rally1 terminasse a primeira etapa com a asa traseira danificada, forçando-o a completar os restantes troços da manhã com a aerodinâmica significativamente reduzida. No entanto, reforçando o facto de que o seu futuro no WRC parece brilhante, ele e a copiloto Enni Mälkönen venceram o troço de Ruuhimäki à tarde – o seu primeiro ‘scratch’ ao mais alto nível do desporto, apenas quinze dias depois de o também estreante no Rally1, Mārtiņš Sesks ter conseguido um feito semelhante na Letónia.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) terminou o dia em sétimo lugar no seu Puma, à frente do líder do WRC2 Oliver Solberg, com os homens dos Rally2 Jari-Matti Latvala e Robert Virves a completarem o pódio provisório da tabela classificativa.

Sábado é o dia mais longo do rali e conta com 144,22 quilómetros contra o relógio, incluindo o regresso da lendária etapa de Ouninpohja.

Tempos Online – CLIQUE AQUI