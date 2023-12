WRC, Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen: “Portugal foi o rali que se destacou esta época” | AutoSport

Kalle Rovanperä e o seu navegador Jonne Halttunen estão em Baku para receber o troféu de Campeões do Mundo FIA de Ralis. A dupla da Toyota, que em 2024 terá um ano de competição a meio gás, foi consagrada pela segunda vez. Numa conferência de imprensa, Halttunen escolheu Portugal como a prova que se destacou esta época.

Em declarações aos jornalistas presentes em Baku e via internet, com a presença do AutoSport, Halttunen não teve dúvidas em escolher o rali de Portugal como a prova de destaque deste ano, por ter marcado um ponto de viragem na época. A primeira vitória de 2023 acabou por colocar a dupla da Toyota no rumo do título, com o rali da Estónia a ser outro dos pontos altos, pelo domínio conseguido:

“Portugal foi o rali que se destacou esta época. Foi a primeira vitória do ano, a primeira em algum tempo, o que acabou por ser algo emocionante. E também porque Portugal foi um ponto de viragem. Até aí tinha sido um campeonato equilibrado, com quatro ou cinco piloto com um número semelhante de pontos. Mas depois de Portugal o cenário mudou e na Estónia também foi marcante, pois ganhamos todas as especiais no sábado e no domingo, algo que é muito raro hoje em dia.”