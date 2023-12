WRC, Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen: “Formato dos ralis tem-se mantido inalterado por muito tempo” | AutoSport

O WRC passa por uma fase difícil. A falta de interesse das marcas resulta num campeonato menos forte, que por sua vez afasta o público, num círculo vicioso que não tem sido fácil de anular. No AutoSport este tema tem sido referido com insistência, pois o peso do mundial de ralis sido cada vez menor e a FIA já meteu mão à obra para resolver este problema. Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen falaram do tema na gala de entrega dos troféus da FIA.

Na sessão de estratégia do Conselho Mundial do Desporto Automóvel na Semana da Assembleia Geral Anual em Baku, foi acordada a formação de um grupo de trabalho para avaliar e recomendar a futura direção dos ralis. O Grupo de Trabalho será liderado pelo Vice-Presidente da FIA para o Desporto, Robert Reid, e pelo membro do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, David Richards.

Serão analisados os aspetos técnicos, desportivos e promocionais do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. O grupo debruçar-se-á igualmente sobre a via a seguir para o desenvolvimento dos ralis a partir das bases.

Hoje, na gala da FIA, Rovanperä lamentou o estado do WRC, um dos desportos mais espetaculares do mundo e que não tem recebido o destaque devido:

“Estamos numa fase em que temos de tornar o desporto mais interessante” disse Rovanperä . “É um desporto muito fixe, e é espetacular ver o que fazemos com os carros e precisamos de envolver todos para trazer mais pessoas para os ralis. É um dos desportos mais espetaculares de ver”.

Halttunen falou do que se deve fazer para tornar os ralis mais apelativos, num misto de inovação, mantendo a identidade do desporto:

“O que eu acho é que o formato deveria ser mais compacto” disse o navegador. “Mais virado para o espetáculo, mantendo o ADN do desporto, que é também a resistência nas provas. Poderíamos ter eventos de cinco dias, como o Rali Safari, e outros eventos de dois dias apenas, levando os parques de assistência para perto das pessoas. Talvez ter mais parques de assistências remotos, para permitir que as pessoas possam ver mais de perto. O formato dos ralis tem-se mantido inalterado por muito tempo e vemos que neste momento as coisas devem mudar, como fizeram na F1. Talvez possamos aprender mais com eles, mantendo as raízes do rali”. Já há muito que andamos a avisar que era isso mesmo que era necessário fazer. Talvez as medidas necessárias sejam agora implementadas.