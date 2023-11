WRC, Kalle Rovanperä: “Foi uma forma muito boa de terminar a época” | AutoSport

Mais uma época, mais um título para Kalle Rovanperä, este mais difícil que o anterior, em que venceu seis ralis e terminou o ano com 50 pontos de avanço face a Ott Tanak, que ainda estava na Hyundai. Este ano, três vitórias, mas uma maior consistência, terminando com menos avanço para Elfyn Evans, mas sempre dando a sensação que tem mais para dar…sempre, se for necessário: “É uma sensação incrível neste momento. Este é um resultado de sonho para a equipa, ter três carros no pódio no Japão. É espantoso que tenhamos conseguido fazer isto em condições tão difíceis este fim de semana. Penso que a equipa provou mais uma vez que podemos ser consistentes e rápidos. Também estou muito orgulhoso do Taka, pois ele estava a conduzir tão bem e fiquei muito contente por ver os seus tempos. O ambiente este fim de semana foi muito bom, com tantos fãs: foi bom ver que as pessoas estão a gostar do rali e a torcer por nós. Foi uma forma muito boa de terminar a época, especialmente estar no pódio com um resultado de equipa como este.”