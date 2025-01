WRC, Kalle Rovanperä: “foi um fim de semana bastante difícil”

Falou sempre na afinação do carro e que não sabia o que fazer para andar mais depressa, chegou a dizer que quer ver se na Suécia já consegue pilotar o carro: “O Rallye Monte-Carlo é sempre difícil e foi-o especialmente este ano. Para mim, pessoalmente, foi um fim de semana bastante difícil. Não tivemos o resultado que queríamos ou o ritmo que queríamos, mas temos de estar contentes no final por termos conseguido alguns pontos. Hoje não foi um dia mau para nós: demos o nosso melhor, mantivemo-nos consistentes e isso compensou. Agora vamos ver o que conseguimos fazer na Suécia.”

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) terminaram em quarto depois de uma prova que o levou a dizer no fim do rali: “vamos ver se ainda sei guiar um Rally1 na Suécia”. Foi um rali ‘mauzinho’. O finlandês não esconde a ninguém que não gosta da generalidade dos troços do Rali de Monte Carlo, habitualmente não anda bem nesta prova e desta feita juntou ainda o facto de não ter feito ralis de asfalto em 2024, e de só ter testado com neve. Ainda assim, venceu um troço, foi subindo, devagarinho na classificação, mas lá conseguiu o quarto lugar.

