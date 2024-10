WRC: Kalle Rovanperä falha jornada final, no Japão

A Toyota vai terminar a sua defesa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) sem o atual campeão Kalle Rovanperä, que vai faltar à última ronda do Rali do Japão.

O chefe de equipa Jari-Matti Latvala confirmou que Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta vão competir por pontos no rali em casa da Toyota, uma vez que a equipa está 15 pontos atrás da Hyundai na classificação dos construtores. Rovanperä, que ganhou quatro dos sete eventos em que participou esta época, optou por se afastar do desporto para se concentrar em interesses pessoais. Apesar do desafio, Latvala continua otimista quanto à conquista do quarto título consecutivo.

O diretor da equipa rival, Cyril Abiteboul, mostrou-se surpreendido com a notícia, mas recusou-se a comentar em pormenor, dizendo apenas: “É difícil ler a dinâmica que se passa dentro da equipa, por isso não vou comentar. Não sei por quê. Sei apenas, obviamente, que isso facilita um pouco a nossa vida”.