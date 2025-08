WRC: Kalle Rovanperä estreia-se a vencer no Rali da Finlândia

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) confirmaram a já esperada vitória no Rali da Finlândia. Numa prova bem gerida, com um ritmo forte, acabou por se tornar inalcançável e venceu de forma clara, com uma vantagem de 39,2 segundos.

Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) carimbou uma excelente prestação, com uma regularidade e fiabilidade notáveis, com um excelente segundo lugar, à frente de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1). A diferença entre primeiro e segundo foi de 5,9 segundos, o que mostra o equilíbrio nesta luta. Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 100% Toyota, com o azar da Hyundai a permitir este espantoso resultado para a equipa nipónica.

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tiveram de se contentar com o sexto lugar depois do furo de ontem que comprometeu um pódio que parecia certo. Josh McErlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) terminaram o rali na sétima posição, numa boa prestação da dupla da Ford, que ficou à frente de Mārtiņš Sesks – Renārs Francis (Ford Puma Rally1), Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1), dupla que terminou a Power Stage com um furo. Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) completaram o top 10.

Nas contas da Power Stage, Rovanperä venceu e fez o pleno, ganhando, 2 segundos de Katsuta e 2,4 segundos de Ogier. Rovanperä foi rapidíssimo neste último troço, conseguiu 35 pontos e dá um salto tremendo na classificação. Ogier também volta a marcar presença no pódio e já confirmou que vai estar presente em mais ralis, piscando o olho ao título. Neuville foi o quarto e amealhou mais alguns pontos, um parco prémio de consolação, olhando à prestação que ia rubricando até ao furo. Evans foi o quinto nesta Power Stage e mantém a liderança do campeonato, com apenas três pontos de vantagem sobre Rovanperä. Ogier está apenas a 10 pontos de Rovanperä, com os mesmos pontos de Tanak.