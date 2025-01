WRC, Kalle Rovanperä: “é uma sensação diferente estar entusiasmado para o ano inteiro”

O Rallye Monte-Carlo é sempre um início de época muito difícil. Nunca foi o meu rali mais forte, mas mesmo assim conseguimos obter alguns bons resultados. Ficarei satisfeito se conseguirmos um rali limpo e bons pontos para começar a época. Ter um novo fornecedor de pneus será muito importante, porque todos têm de aprender a usar os pneus em todos os tipos de condições e, no Monte, queremos sentir-nos confiantes no carro o mais rapidamente possível.”

Sem mais delongas, os bicampeões mundiais Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen são os grandes favoritos ao tricampeonato. Depois de um ano com um programa parcial, regressam à competição a tempo inteiro, e com o piloto ‘revigorado’, é claramente o favorito a vencer este campeonato, embora se tenha de perceber o que lhe fez um ano a meio gás à performance. Se não fez nada, só mesmo se a Toyota se deixar atrasar em termos de performance face à Hyundai porque se os carros forem muitos semelhantes em termos de performance, Kalle Rovanperä fará a diferença: “É bom estar de volta à equipa para uma época completa do WRC. É uma sensação diferente estar preparado e entusiasmado para o ano inteiro e para lutar pelo título, que tem de ser o nosso objetivo.

