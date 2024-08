WRC, Kalle Rovanperä e o acidente: impacto emocional pior do que o ‘outro’…

Mais um grande desapontamento para Kalle Rovanperä: depois da saída para um banco de neve na Suécia, e o capotanço em Portugal, Rovanperä enfrentou uma nova grande decepção na sua carreira, agora na penúltima especial do Rali da Finlândia, uma prova que estava prestes a vencer pela primeira vez.

O acidente quase na última curva do troço era quase inevitável, porque na trajetória estava uma enorme pedra, e à velocidade a que seguiam, se corrigisse, saía na mesma de estrada, pelo que a solução era passar por cima e esperar pelo melhor. Não aconteceu, e saíram violentamente para fora de estrada contra as árvores.

O piloto não teve culpa, pois não havia nada que pudesse fazer para evitar o acidente.

É um grande desapontamento, Rovanperä lamentou a “maldição” no ‘seu’ rali de ‘casa’, a sua primeira vitória parecia iminente, mas o destino não quis assim…

A decepção foi grande, já que estava tão perto do fim do rali e logo na Finlândia, e o piloto revelou no final que é mais fácil lidar com erros próprios do que com situações imprevisíveis como esta.

“Nós os dois, bem como a equipa, fizemos um trabalho perfeito durante todo o fim de semana e depois, uma pedra decide tudo. É muito duro. Estava praticamente fora do meu controlo”.