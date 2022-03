WRC, Kalle Rovanperä: “é bom ganhar aqui, como o meu pai fez há 21 anos” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram e convenceram no Rali da Suécia, mostrando claramente que são candidatos ao título de 2022.

Kalle, terceira vitória no WRC, é um grande começo de temporada para ti, o que tens a dizer desta vitória?

“Nada de especial, claro que queria andar bem, e rodar em primeiro lugar na sexta-feira foi um pouco difícil, saber onde iríamos ficar mas conseguimos gerir bem e não ficámos muito longe do primeiro lugar. Depois disso pudemos ripostar e fazer alguns bons troços. No geral, foi um evento muito bom, e é bom ganhar aqui como o meu pai fez há 21 anos”.

O que é que o teu pai te disse sobre a vitória?

“Ele estava feliz, claro, assistiu a quase todos os troços e está sempre muito nervoso durante os eventos, mas por outro lado também está a gostar de ver as lutas e do bom resultado…”

O rali tem uma nova base em Umeå, o que achaste dos troços?

“Diria que foi um evento bastante agradável. Claro que é sempre bom termos condições adequadas de neve para o rali de inverno, por isso foi bom termos vindo mais para norte. No geral são troços realmente rápidos, alguns talvez rápidos demais e aborrecidos, mas para além disso eu diria que são troços agradáveis e é um rali difícil.”

Com tantas trocas de líder no 1º dia, como foi do teu ponto de vista, estiveste absolutamente nos limites?

“Eu diria, sim, nalguns locais estive, mas surpreendentemente consegui impor um ritmo bastante bom todo o fim-de-semana, não precisei de ultrapassar os limites, não senti em momento algum que estava a cometer alguma loucura, e isso foi uma surpresa, até para mim. Para além disso, temos sempre pequenos ‘momentos‘ aqui e ali, onde se ultrapassa um pouco os limites, mas durante todo o fim-de-semana não cometemos grandes erros e estou realmente feliz por isso”.