WRC: Kalle Rovanpera destacado no Rali da Croácia, | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) termina o primeiro dia do Rali da Croácia bem na frente do rali, com mais de um minuto de avanço para os segundos classificados, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

A dupla da Toyota venceu seis dos oito troços do dia, aproveitando da melhor maneira o facto das condições das classificativas estarem muito complicadas, com muita água na estrada, nevoeiro, e para quem rodava atrás de Rovanpera, gravilha dos cortes das curvas e lama desses mesmos cortes. Ou seja, quanto mais atrás se rodava, pior, e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são entre os homens da frente, claramente os que mais sofreram com isso. Outro ponto importante, há muito que não se chegava ao final de um primeiro dia no WRC com mais de um minuto de diferença entre primeiro e segundo. Claramente, o package da Toyota, incluindo os seus pilotos, continua muito forte e ano. Mesmo depois da saída de Sébastien Ogier.

Depois de ter perdido a oportunidade de aprender as estradas há 12 meses quando se despistou no troço de abertura do Rali da Croácia, desta feita venceu seis dos oito troços do dia e tem Neuville 1m04.0s mais atrás. O belga descreveu as condições dos troços como ‘horríveis’ mas o piloto da Hyundai conseguiu chegar ao fim do dia no segundo lugar, mesmo penalizando 40 segundos quando o alternador do seu carro falhou, levando-o a ter que empurrar o seu carro durante cerca de 800 metros, até à assistência, pois mais ninguém podia tocar no carro.

Tendo em conta o estado em que encontraram os troços, os heróis do dia são também Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que no entanto cederam 1m23.8s para os líder, algo que em condições normais será muito difícil de recuperar a Rovanpera, não tanto a Neuville, que está a 19.3s. É verdade que tinha o carro demasiado duro para as estradas escorregadias, mas não andou nada mal face ao que teve pela frente.

Apesar de ter falhado uma curva na PE2 e falhar por pouco uma boca-de-incêndio, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) chegaram a meio do dia no quarto lugar e assim terminaram, cedendo basicamente o mesmo de manhã e de tarde, queixando-se das condições, algo que foi igual para muitos e por exemplo Tanak fez melhor.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) teve um dia de ralis calmo, apesar de alguns percalços. Decidiu nada arriscar e apesar de estar longe da frente, 2m38.5s, está bem classificado, é quinto da geral.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são apenas sextos, depois de um furo e o seu único ponto alto foi ter sido o mais rápido no terceiro troço.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1).

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) desistiu logo na PE1, após ter batido uma rocha e destruído a suspensão dianteira direita. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) também desistiu, depois de sair de estrada devido a aquaplaning, ficando ‘estacionado’ num jardim à beira da estrada. O carro estava demasiado danificado para continuar. Outro abandono foi o de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1). A sua estreia no Puma foi curta quando três furos em dois troços significaram que não tinha pneus suficientes para prosseguir em prova.

Os líderes do WRC2, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) rodam com 36.3s de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2).