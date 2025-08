WRC: Kalle Rovanpera destaca-se no Rali da Finlândia

A PEC14 do Rali da Finlândia solidificou ainda mais a posição dominante de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen.

A bordo do seu Toyota GR Yaris Rally1, a dupla finlandesa voltou a demonstrar a sua superioridade, vencendo mais um troço e terminando a manhã com uma vantagem que se alargou em cerca de 10 segundos em relação ao início deste segundo dia de rali. A sua performance consistente tem sido um fator decisivo na consolidação da liderança. E se não fosse o furo lento no troço anterior, provavelmente seria maior…

Em contraste, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, que competem com o Hyundai i20 N Rally1, enfrentaram um troço aquém das suas expectativas. A dupla belga cedeu 5,4 segundos, um revés atribuído a problemas persistentes com os travões do seu carro. Esta dificuldade permitiu que o seu colega de equipa, Adrien Fourmaux, acompanhado por Alexandre Coria no Hyundai i20 N Rally1, se aproximasse perigosamente, estando agora a uma ínfima distância de apenas 0,3 segundos, “a morder os calcanhares” na luta pelas posições cimeiras.

Mais atrás, Takamoto Katsuta e Aaron Johnston, também em Toyota GR Yaris Rally1, viram a sua desvantagem aumentar. A dupla perdeu mais tempo nesta especial, encontrando-se agora a 10,9 segundos do terceiro lugar, o que complica a sua ascensão ao pódio.

A competitividade manteve-se acesa noutras frentes. Sébastien Ogier e Vincent Landais, a bordo de outro Toyota GR Yaris Rally1, conseguiram ganhar uma posição, ultrapassando Sami Pajari e Marko Salminen, também em Toyota GR Yaris Rally1. Por sua vez, Elfyn Evans e Scott Martin, igualmente com um Toyota GR Yaris Rally1, registaram o segundo melhor tempo da especial, terminando a manhã a apenas 1,4 segundos do quinto posto e mantendo-se firmemente na luta pelo quarto lugar, demonstrando que a batalha pelas posições intermédias está longe de estar decidida.