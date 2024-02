WRC, Kalle Rovanperä: “conduzir na neve é das melhores sensações que se pode ter num carro de rali” | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen estão de regresso para o primeiro rali do ano no WRC do seu meio-programa de 2024. tendo em conta o que o jovem já revelou de corridas que via fazer este ano, provavelmente o ano não é assim tão ‘descansado’ como seria de esperar, mas a verdade é que muito provavelmente vai para as pistas divertir-se, enquanto os ralis já são para si algo mais de trabalho e menos de prazer: “É emocionante começar a nossa época com um evento como o Rali da Suécia. Gosto sempre de conduzir na neve e é uma das melhores sensações que se pode ter num carro de rali. Foi muito bom voltar ao carro na última semana no Rali do Ártico e no nosso teste pré-evento. A Suécia tem sido uma boa prova para nós no passado, mas no ano passado não estivemos tão fortes, por isso este ano queremos dar luta. Como é a única ronda na neve, não é fácil encontrar a configuração perfeita do carro com apenas alguns dias de testes nestas condições. Mas penso que descobrimos algumas coisas úteis nos nossos testes e estamos a ir na direção certa, por isso estou ansioso pelo rali.”