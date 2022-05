WRC, Kalle Rovanpera assume lutar pelo campeonato: “temos que tentar ser campeões…” | AutoSport

Falámos com Kalle Rovanpera, que assumiu ao AutoSport, que quer tentar ser campeão já este ano. Basta ler as próximas linhas, para perceber que é especial, ‘terra a terra’, e tem tudo para se tornar um caso sério nos ralis…

Qual é, obviamente do ponto de vista do piloto, a principal dificuldade de um piloto num rali de terra?

“é tentar meter a potência no chão quando os troços são mais escorregadios, evitar que as rodas patinem para não desgastar os pneus e perder tempo, quando se tem a potência híbrida e a usas, por vezes é complicado…”

Sendo tão jovem, visto de fora parece fantástica a forma como lidas com a pressão. Tens alguma espécie de ‘mental coach’, como já tiveram no passado, por exemplo Jari-Matti Latvala, Marcus Gronholm, tens alguma ajuda específica desse tipo de ciência?

“Não…”

Mas como treinas a tua mente? Como lidas com a pressão?

“Parece que até agora não precisei, talvez no futuro venha a precisar, não sei…”

É a primeira vez na tua carreira que vais abrir a estrada num rali de terra, quão complicado vai ser?

Pelo que dizem outros pilotos, parece ser um trabalho difícil, mas ainda não sei. E pelo que parece as especiais de amanhã vão ter muito para limpar, o tempo tem estado seco, portanto serão condições realmente difíceis para nós…”

Duma perspetiva técnica, o que faz do Rali de Portugal diferente doutros ralis de terra do WRC?

“Não sei bem, é diferente, mas os troços são sempre bons, mas as estradas podem ser complicados para o carro e pneus, temos que ser inteligentes em algumas zonas, mas também forçar o andamento. Mas é uma boa prova…”

Como venceste a PowerStage daquela forma, na Croácia, e venceste o rali?

“Não sei, nem sequer pensei muito nisso, fui em frente e resultou…”

Assumes que estás a lutar pelo campeonato?

“Sim, na posição em que estamos agora, com muitos pontos, temos que tentar ser campeões…”

Achas que te cria mais pressão?

“Claro que sim, em determinado ponto quando precisar de ir à luta, de certeza que sentirei mais pressão do que agora, mas isso é normal…”