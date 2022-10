WRC, Kalle Rovanperä: agora é que mais ninguém o ‘agarra’… | AutoSport

A família McRae ofereceu hoje as botas que Colin McRae usou em 1995, quando se tornou no mais jovem piloto de sempre a ser Campeão do Mundo de Ralis: “Estou verdadeiramente honrado por este presente tão especial, as botas que o Colin usou em 1995 quando foi Campeão. De um mais jovem campeão de sempre, para outro! If in doubt, flat out!…

É mesmo caso para dizer, se Kalle Rovanpera calça aquelas botas em competição, ninguém o ‘agarra’… Na verdade, provavelmente, nem vai ser preciso que saiam do ‘museu’ lá de casa…