WRC: Kalle Rovanperä admite “não estar na melhor forma” apesar do ritmo no Rali do Paraguai

Kalle Rovanperä, o bicampeão mundial de ralis, fez uma confissão surpreendente após a 10ª ronda do Campeonato Mundial de Ralis, no Paraguai. Apesar de se manter na luta pelo título de 2025, o jovem finlandês admitiu estar a ter dificuldades em extrair o máximo do seu Toyota GR Yaris Rally1, uma situação que o deixa com um “sentimento agridoce”.

“Sinto que não estou realmente na minha melhor forma, digamos”, refletiu o piloto de 24 anos após terminar em quinto lugar no rali paraguaio. “Não estou a tirar o melhor que consigo do carro. Obviamente, nunca é a melhor sensação.” Esta franca admissão surge depois de um fim de semana que prometia muito mais para Rovanperä.

O revés no Paraguai: um furo que custou a liderança

O rali no Paraguai começou de forma promissora para Rovanperä e o seu copiloto Jonne Halttunen. Na noite de sexta-feira, a dupla assumiu a liderança da prova e, durante a manhã de sábado, Rovanperä controlou os acontecimentos, construindo uma vantagem de 16,7 segundos. No entanto, o desastre abateu-se sobre a equipa na 14.ª classificativa (SS14), quando um furo no pneu dianteiro direito lhes custou mais de dois minutos.

“Não faço ideia do que aconteceu, um furo de algum lado”, disse Rovanperä sobre o incidente. “Obviamente, devíamos ter parado e trocado o pneu. Eu não sabia quanto tempo faltava para o fim, por isso [foi] claramente uma decisão errada desta vez.” Este infortúnio abriu caminho para que o seu colega de equipa, Sébastien Ogier, conquistasse a 102.ª vitória da Toyota no WRC.

Implicações no campeonato: luta pelo título mais renhida

Para além de ter comprometido a vitória de Rovanperä, o furo no Paraguai permitiu ao líder do campeonato, Elfyn Evans, alargar a sua vantagem de três para sete pontos, com apenas quatro rondas ainda por disputar. Apesar do revés e das suas próprias preocupações com a forma, Rovanperä manteve uma postura filosófica sobre o fim de semana.

“Ainda estávamos bem na luta, e tivemos um bom ritmo também. Mas sim, apenas o furo de ontem e, depois disso, fizemos o que pudemos para conseguir alguns pontos no domingo. No final, o tempo ajudou-nos um pouco, e conseguimos alguns bons pontos. Não posso estar demasiado desapontado”, afirmou o piloto. Questionado sobre a luta pelo título, acrescentou: “Ainda estamos próximos. Penso que apenas o Elfyn tem a diferença agora, por isso a situação é a mesma.” A competição promete, assim, manter-se ao rubro até às últimas classificativas da temporada.

A pressão inerente à defesa de um título mundial, especialmente para um piloto tão jovem como Kalle Rovanperä, é imensa. A sua franqueza em admitir não estar no seu melhor demonstra uma maturidade e autoconsciência raras no desporto de alta competição.

No Campeonato Mundial de Ralis, onde cada segundo conta e um erro mínimo pode ser decisivo, a capacidade de gerir a pressão e de se adaptar a condições adversas é tão crucial quanto a velocidade pura. A reta final da temporada de 2025 promete ser um teste de nervos e perícia, com Rovanperä determinado a reencontrar a sua melhor forma para lutar pelo terceiro título.