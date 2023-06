WRC, Kalle Rovanperä: “a FIA tem de criar uma regra para manter os pneus novos antes da Power Stage” | AutoSport

Kalle Rovanperäm confrontado com estradas de terra solta na sexta-feira, enquanto rodava em primeiro lugar na estrada, o finlandês chegou a estar em oitavo lugar da geral, antes de reagir forte à chuva para vencer a especial de Monte Lerno, de 49,90 quilómetros, o ter levado, juntamente com o co-piloto Jonne Halttunen, ao quarto lugar no final do dia. Foi então um dos poucos pilotos a evitar problemas num sábado agitado, em condições de tempo mais húmido, conquistando o terceiro lugar da geral, ao mesmo tempo que teve de gerir o número limitado de pneus de compostos mais macios disponibilizados naquele que é normalmente um rali quente e abrasivo. Capaz de conservar a borracha durante os troços iniciais de domingo, Rovanperä atacou e venceu a Power Stage, conseguindo com isso reduzir as perdas de pontos para Thierry Neuville.

Chegou à Sardenha como líder do campeonato, saiu como líder do campeonato, mas o primeiro lugar na estrada em condições normais ia ser sempre difícil: “Acho que é um pouco surpreendente. Não tinha grandes expectativas para o fim-de-semana, num rali de que não gosto muito no calendário. Por isso, foi sempre uma grande luta para mim. Simplesmente não me agrada muito. Por isso, estou muito satisfeito com o resultado final. Definitivamente, o tempo estava a ajudar-nos, mas mesmo assim perdemos muito tempo no Monte Lerno na sexta-feira, quando estava seco, e depois disso continuamos a tentar recuperar um pouco em alguns lugares e também a ser inteligentes para conseguir as posições que podíamos. Não conseguimos recuperar muito, mas penso que fizemos um bom trabalho”, começou por dizer, alertando novamente a FIA para o que têm sido as manhãs de domingo em que anda toda a gente a poupar pneus: “Penso que é bastante claro, a FIA tem de criar uma regra para manter os pneus novos antes da Power Stage. Penso que não é um grande acréscimo de custos e é muito fácil criar uma zona de montagem de pneus antes da Power Stage. Tal como em Portugal, é a mesma coisa, quando não há luta é mau para os fãs. Na verdade, estamos a andar muito devagar nos troços fazemo-lo porque todos os outros também o fazem. Não é muito agradável para os adeptos e também não é para nós. Penso que esta poderia ser uma solução”, disse, terminando com as expectativas para o Quénia, a próxima prova: “Sempre gostei do evento nas duas vezes em que lá estivemos. O ano passado foi bom, 2021 também estava a correr bem até termos alguns problemas e ficarmos presos. Mas sim, estou muito contente por lá ir. Depende sempre muito do tempo, porque pode mudar completamente o rali, por isso é realmente um grande desafio, mas acho que nos fica muito bem. Por isso, é claro que temos de ver quais são as condições e espero que consigamos fazer uma boa prova e trazer bons pontos.”