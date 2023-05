WRC: Kalle Rovanpera a caminho do triunfo no Rali de Portugal | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) chegam ao final do segundo dia do Rali de Portugal com 57.5s de avanço para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 1m08.6s. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), estão apenas 2.3s mais atrás, e no quinto posto, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) sem nada por que lutar até ao fim do rali, pois estão muito longe da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a rodar muito atrasados depois do abandono de ontem, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) ficaram em Amarante 1, depois de baterem numa barreira.

Foi um dia, ou melhor, dois, em que Kalle Rovanpera fez das melhores exibições que já lhe vimos, ontem pela posição na estrada, versus, os tempos que foi fazendo, e hoje pela forma como ‘pulverizou’ toda a concorrência, deixando claro a todos que poucas hipóteses vão ter quanto à luta pela vitória.

Este ano, o finlandês ainda não tinha feito qualquer prova de encher os olhos, pois bem, aí está.

Vamos ver o que faz amanhã, já não precisa de atacar, mas tem claramente o rali na mão, se não cometer alguns erros mais complicados ou tiver algum azar. A sua frase da manhã após o primeiro troço é bem elucidativa: “era um bom dia para fazer ralis…”, quando transformou um avanço de 10.8s em 52,4s, em apenas meio dia e 57.5s no final do dia. Porque já não precisava de fazer mais: “Fizemos algumas boas manhãs [até agora], mas esta foi realmente boa. Toda a etapa foi boa e vamos tentar continuar assim.” Não foi preciso. Mesmo gerindo,aumentou a vantagem.

Os Hyundai começaram o dia em 17 segundos e terminaram-no em 13 segundos, já com Thierry Neuville em terceiro a 11.1s de Dani Sordo. Tendo em conta que o espanhol não faz todo o campeonato, é natural que troquem posições. De forma mais ou menos natural.

Dani Sordo certificou-se que mantinha o carro na estrada, Neuville continuou com dificuldades com a aderência, e sem grande confiança no equilíbrio do carro. Sempre que os troços são mais escorregadios, Neuville tem dificuldades.

Esapekka Lappi teve um bom dia, sempre perto dos seus colegas de equipas, às vezes à frente, outras atrás, não faz grandes sentido lutarem entre si: “Não consigo comprometer-me na entrada [das curvas] sem ter um momento na saída.” disse de manhã.

Pierre-Louis Loubet abandonou perto do final de Amarante 1 quando um forte impacto danificou a direção do seu Ford Puma. O seu companheiro de equipa na M-Sport Ford, Ott Tänak, subiu para quinto e por aí ficou, cada vez mais longe dos Hyundai.

Oliver Solberg manteve mais ou menos a liderança da manhã para Gus Greensmith, que agora é de 35.4s, não é totalmente segura, mas permite-lhe arriscar muito pouco amanhã, para vencer de novo no WRC2, como já fez na Suécia. Yohan Rossel atrasou-se e Andreas Mikkelsen é terceiro a 53.0s do segundo lugar.

Tempos Online – CLIQUE AQUI