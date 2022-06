WRC: Kalle Rovanpera a caminho do 1º grande recorde? | AutoSport

Ainda é cedo para falar da questão, mas pelo sim pelo não, vamos ‘arrepiando caminho’. Sabe qual é o recorde de triunfos seguidos no WRC? É de Sébastien Loeb em 2005 e 2008. Mas Kalle rovanpera já colocou a sua sequência de três triunfos no 27º lugar da história, e a questão agora é se aumenta já este fim de semana esse número.

É que quatro ou mais triunfos só um restrito ‘clube’ de pilotos o conseguiu: Sebastien Loeb, Sebastien Ogier, Timo Salonen e Mikko Hirvonen.

E com ‘três seguidas’ a lista é igualmente fantástica, e coloca em perspetiva o que já alcançou Rovanpera: Stig Blomqvist, Ari Vatanen, Miki Biasion, Didier Auriol, Tommi Makinen, Colin McRae, Petter Solberg, Marcus Gronholm e Ott Tanak.

Podemos dizer que no passado era mais difícil? Podemos. Mas os números são o que são.

Alguém imaginava que o jovem Kalle Rovanperä estaria neste momento com três vitórias em quatro ralis? Foi na neve da Suécia, asfalto da Croácia e terra de Portugal.

Se vencer na Sardenha, Rovanperä ainda não faz história, ou pelo menos a história do topo desta tabela, mas certamente não fica em má companhia.