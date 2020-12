WRC Junior, Tom Krinstensson: “Sou o homem mais feliz do mundo”

Tom Krinstensson foi Campeão Júnior, um título que alcança mesmo no seu último ano como júnior: “É inacreditável. Sou o homem mais feliz do mundo neste momento. Estou tão orgulhoso de mim próprio e de todas as pessoas que me ajudaram. Chegar ao fim como Campeão do Mundo, na maior competição em que já estive envolvido na minha vida. Estou muito, muito feliz por isto. Acabei sempre no pódio em cada rali que terminei. Só na Estónia é que o meu carro avariou, caso contrário teríamos obtido os melhores resultados em todos os ralis. Por isso senti que era a minha vez de ganhar o Campeonato. É realmente difícil encontrar palavras, digamos que foi a minha vez”.