WRC Júnior já tem line-up para 2023 | AutoSport

Está definido o plantel do FIA Junior WRC. A competição que se realiza somente com os Ford Fiesta Rally3 de quatro rodas motrizes, registou algum crescimento, com nove novos pilotos a disputar este ano o campeonato de cinco provas.

O prémio final tem o condão de dar um forte empurrão a qualquer carreira e consiste em quatro rondas europeias do WRC em 2024 com um Ford Fiesta Rally2 da M-Sport, mais um ‘pacote’ de apoio de pneus cortesia da Pirelli. O campeão terá também a oportunidade de testar na segunda-feira anterior a cada evento, para ganhar mais experiência.

É uma oportunidade muito boa, mas só um a poderá conseguir.

William Creighton começa o ano como um dos favoritos, já que tem dois anos de experiência de Júnior WRC. Mas não é o único piloto a regressar ao campeonato.

Os fãs do WRC podem não estar familiarizados com Laurent Pellier, mas o francês tem atualmente um recorde de 100 por cento de vitórias no WRC Júnior.

Pellier, 27 anos, fez uma aparição única no Tour de Corse de 2016, onde chocou muitos ao ganhar a categoria. O seu ‘assalto’ à série 2023 tem a ver com o pacote de prémios ‘Escada de Oportunidade’ da M-Sport que Pellier ganhou ao dominar o ERC Júnior do ano passado.

Apesar de já estar previsto um acordo para guiar para a M-Sport Ford no WRC2 esta temporada, Grégoire Munster fez uma entrada surpresa ao procurar ganhar o máximo de experiência possível. A ronda de abertura do próximo mês no Rally da Suécia marca o seu primeiro rali na neve.

Tal como o compatriota Creighton, a primeira campanha de Eamonn Kelly foi possível graças à Academia de Ralis Motor Sport Ireland, e Tom Rensonnet tem também o apoio do Real Automóvel Clube da Bélgica.

Diego Dominguez espera capitalizar os conhecimentos adquiridos enquanto conduzia um Fiesta no campeonato WRC3 do ano passado, enquanto os recém-chegados Raúl Hernández e Roberto Blach são ambos oriundos de Espanha.

A África também está representada com Hamza Anwar pronto a competir na Europa pela primeira vez na sua carreira. Anwar é um dos mais recentes jovens talentos promissores do Quénia e fez a sua estreia no WRC no Safari Rally Kenya em 2021, guiando um Fiesta Rally3 com que obteve o segundo lugar na classe.

O calendário Junior WRC deste ano inclui cinco provas numa mistura de superfícies.

A competição começa na neve e no gelo do Rally Suécia antes de se dirigir para a Croácia, que se realiza em piso de asfalto.

Itália, Estónia e Grécia, provas em pisos de terra, completam a temporada, com o incentivo bónus de pontos duplos na ronda final.

Equipas da FIA Junior WRC:

Piloto/Navegador

William Creighton (IRL) Liam Regan (IRL)

Laurent Pellier (FRA) Pelamourgues Marinhos (FRA)

Grégoire Munster (LUX) Louis Louka (BEL)

Eamonn Kelly (IRL) Conor Mohan (IRL)

Tom Rensonnet (BEL) Loïc Dumont (BEL)

Diego Dominguez (PRY) Rogelio Peñate (ESP)

Raúl Hernández (ESP) Rodrigo Sanjuan (ESP)

Roberto Blach (ESP) Mauro Barreiro (ESP)

Hamza Anwar (KEN) Adnan Din (KEN)