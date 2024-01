WRC Júnior atrai recorde de inscritos para 2024 | AutoSport

A lista de inscritos do Junior WRC 2024 é a maior em duas décadas, com um número surpreendente de 19 equipas inscritas para o Rali da Suécia, prova que abre a temporada de 2024.

A mega lista de inscritos inclui equipas de cinco continentes, representando 21 nacionalidades diferentes, que irão pilotar Ford Fiesta Rally3 evo idênticos. Dos 19 participantes, 13 são estreantes.

A ação começa no próximo mês na neve e no gelo da Suécia (15 a 18 de fevereiro), antes do asfalto do Rali da Croácia (18 a 21 de abril). As provas de terra em Itália (30 de maio a 2 de junho), Finlândia (1 a 4 de agosto) e Grécia (5 a 8 de setembro) completam a temporada.

As Wolf Stage Wins serão mais uma vez um aspeto único do campeonato, com um único ponto de campeonato atribuído por cada vitória num troço em 2024. Os pontos duplos também serão oferecidos no final da temporada no EKO Acropolis Rally Greece para os pilotos que participarem em pelo menos três ralis Junior WRC em 2024.

Em jogo está um prémio que poderá mudar a vida do piloto, incluindo um ‘pacote’ “chega e guia” para disputar quatro rondas europeias do Campeonato do Mundo de Ralis de 2025 num Ford Fiesta Rally2, a progressão natural do Junior WRC. O campeão também terá a opção de competir em duas rondas europeias adicionais a uma taxa subsidiada.

Maciej Woda, Diretor do Campeonato FIA Junior WRC, afirmou: “O número de inscrições que recebemos este ano excedeu as nossas expectativas. Esta notável afluência não só sublinha o forte atrativo do WRC Júnior, como também destaca o seu significado global e o seu papel como plataforma chave para os talentos emergentes dos ralis. Tudo isto é um testemunho do trabalho árduo e da dedicação demonstrada por toda a equipa do Junior WRC e da M-Sport Polónia e, sem eles, nada disto seria possível: “A representação internacional e os resultados obtidos em 2023 confirmam que o Fiesta Rally3 Evo é um excelente carro para jovens pilotos. Agora estamos ansiosos por mais ação e batalhas emocionantes em 2024!”

A Classe de 2024:

Nataniel Bruun (BOL) / Pablo Olmos (ARG)

Eamonn Kelly (IRL) / Conor Mohan (IRL)

Diego Dominguez (PRY) / Rogelio Peñate (ESP)

Gerardo Rosselot Valenzuela (CHL) / Marcelo Brizio (ARG)

Raúl Hernández (ESP) / José Murado (ESP)

Roberto Blach (ESP) / Mauro Barreiro (ESP)

Tom Rensonnet (BEL) / Loïc Dumont (BEL)

Jakub Matulka (POL) / Daniel Dymurski (POL)

Petr Borodin (KAZ) / Roman Cheprassov (KAZ)

Bruno Bulacia (BOL) / Gabriel Morales (BRA)

Abdullah Al-Rawahi (OMN) / Ata Al-Hmoud (JOR)

Fabio Schwarz (DEU) / Bernhard Ettel (AUT)

Mille Johansson (SWE) / Johan Grönvall (SWE)

Norbert Maior (ROU) / Francesca Maior (ROU)

Taylor Gill (AUS) / Daniel Brkic (AUS)

Romet Jürgenson (EST) / Siim Oja (EST)

Max Smart (ZAF) / Cameron Fair (GBR)

Jose ‘Abito’ Caparó (PER) / Esther Gutierrez (ESP)

André Martinez (PER) / Guillermo Sierra Ovalle (PER)