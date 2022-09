WRC, Julien Moncet (Hyundai WRT) “ainda temos de melhorar o carro em muitos aspectos” | AutoSport

Julien, felicitações por um dia histórico para a Hyundai. Um 1-2-3 nunca tinha sido alcançado pela sua equipa no WRC. Quais são os seus sentimentos deste fim-de-semana?

“É uma sensação incrível para toda a equipa. Como afirmou, não tínhamos alcançado um resultado destes desde que estamos no WRC, 2014, por isso é muito agradável.

Estamos num impulso positivo, temos de ter cuidado para não sermos demasiado positivos e sabemos que ainda temos de melhorar o carro em muitos aspetos, mas é um grande resultado”.

E também um grande impulso no campeonato de Marcas?

“Sim, definitivamente, mas foi realmente importante para nós este 1-2-3. É a primeira vez este ano que ganhámos na Finlândia, penso que é também a primeira vez que temos três vitórias consecutivas. Se olharmos para o início da época em que estávamos realmente a lutar, para dizer o mínimo, sabíamos que iríamos lutar em Monte Carlo, estávamos obviamente atrasados no desenvolvimento, nas peças, em tudo, e, passo a passo, melhorámos o carro. Tinha a certeza de que isso aconteceria porque a equipa ainda lá estava, a infraestrutura continua a ser a mesma, por isso não havia razão para não podermos voltar a fazê-lo, mas só nos faltava tempo. Portanto, não se tratava de saber se, mas sim mais quando. E sim, é muito, muito agradável, incrível. Outra página do nosso livro de história”.

Agora vem aí a Nova Zelândia, já há uma década que o WRC não vai lá. Tenho a certeza que os pilotos estão ansiosos por regressar a essas estradas?

“Porque não quatro de seguida? Não, vamos levar os ralis um a um, não sejamos também demasiado otimistas. Talvez recorde que tivemos alguns bons eventos durante a época, o Quénia foi muito, muito difícil e talvez o que aprendemos no Quénia, o quanto sofremos no Quénia, valeu este fim-de-semana na Grécia, porque nos mostrou o que precisamos para melhorar nestes ralis difíceis. Portanto, a fiabilidade foi realmente um ponto-chave este fim-de-semana. Na Nova Zelândia será um rali diferente, por isso temos de ser muito cuidadosos. Tentaremos o melhor resultado possível, mas vamos ver o que podemos alcançar.”