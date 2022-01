WRC, Julian Moncet (Hyundai Motorsport): “não estamos longe das outras equipas” | AutoSport

Depois de um primeiro dia de prova terrível, Com Thierry Neuville em sexto e Ott Tanak em oitavo, isto para não falar do minuto perdido em dois troços por Oliver Solberg, as coisas correram duma forma mais suave no segundo dia, ainda que tenha continuado a haver queixas por parte dos pilotos nos carros. Pelo que se viu até agora a Hyundai é claramente a equipa com mais problemas, mesmo que tenha sido a Ford a única a ‘perder’ um carro: Para Julian Moncet, Chefe de Equipa interino, que no final do dia de ontem pouco ou nada falou, hoje já disse mais um pouco: “O primeiro objetivo era chegar ao fim do dia com os três carros, e para nós este dia foi como um carrossel, cheio de altos e baixos. Ontem foi um dia muito desapontante, mas hoje não só chegamos com todos os carros ao fim do dia como mostramos alguma competitividade.

Trabalhamos na consistência do carro, de modo a que os pilotos se adaptem melhor e a chave foi não ter nenhum problema. Hoje foi o primeiro dia em que realmente nós pudemos comparar com a Ford e Toyota e honestamente estamos felizes, não estamos longe das outras equipas, o que para nós é bom”, disse Moncet.