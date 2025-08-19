WRC: Juha Kankkunen queria que Ogier fizesse os ralis todos até ao fim

Sébastien Ogier confirmou na Finlândia que estará à partida das provas sul-americanas do WRC, sinal claro de que o francês está decidido a lutar pelo seu nono título mundial, o que lhe permitiria igualar o recorde do compatriota Sébastien Loeb.

A decisão não foi surpreendente. Apesar de ter falhado várias rondas, Ogier está apenas a 13 pontos do colega de equipa Elfyn Evans na classificação de pilotos e já subiu ao pódio em todas as provas que disputou esta época. Tal consistência levou o diretor-adjunto da Toyota, Juha Kankkunen, a defender que Ogier deveria alinhar em todas as provas restantes:

“Não tenho a certeza se era esse o plano original”, disse Kankkunen. “Mas eu queria que ele participasse em todos os ralis – todos os ralis até ao final da temporada. Porque ele é sempre forte e um bom homem. Pode-se confiar nele a 100%.”

Depois da América do Sul, o francês deverá também marcar presença no Rali da Europa Central e no Japão, avaliando depois as suas hipóteses no campeonato. Caso continue na luta, é praticamente certo que alinhará igualmente no Rali da Arábia Saudita, prova que encerra a temporada.

O cenário remete para 2024, quando Ogier tomou a mesma decisão após o Rali da Finlândia, mas acabou por cometer erros decisivos que abriram caminho ao primeiro título de Thierry Neuville. Este ano, porém, Ogier parece melhor colocado para resistir até ao fim.

Com Evans e Rovanperä a defenderem as cores da Toyota e com Ott Tänak a manter a Hyundai na disputa, a luta pelo campeonato promete ser das mais equilibradas dos últimos anos. Tudo aponta para que o título seja decidido apenas na derradeira ronda, em território saudita.