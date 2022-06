WRC, Juha Kankkunen: “Finlândia não tem um Campeão há 20 anos, acho que já é tempo…” | AutoSport

Juha Kankkunen , tetracampeão do Mundo de Ralis está na Sardenha a seguir a prova, explicando que quando estava ligado à Martini Racing e patrocinava o Rali Costa Esmeralda, a Lancia corria sempre com um carro oficial e o finlandês venceu em 1987 e 1991, nas duas vezes que participou: “corri muito tempo na Lancia, tenho muitos amigos em Itália, a comida é boa e local também”, convidaram-me, cá estou”, começou por dizer Kankkunen antes de recordar esses tempos: ”ganhei dois títulos com a Lancia, tenho grandes memórias com a equipa”, disse, terminando com… Kalle Rovanpera: “conheço-o desde pequenino. O último finlandês campeão do Mundo foi o Marcus Gronholm em 2002, e Finlândia não tem um Campeão há 20 anos, portanto acho que já é tempo”, deixando claro que torce pelo Kalle Rovanpera.

Falou também da sorte que teve em “correr nos anos dourados do WRC, 80, 90, mesmo 200, tive um longa carreira, 25 anos, fiz Grupo B, Grupo A e World Rally Cars, e foram grandes tempos, uma boa carreira, tempos muito felizes”, disse Kankkunen, que, como poucos, conseguiu correr em três grandes eras do WRC. Terminou agradecendo ao pai e à mãe: “nasci na altura certa, obrigado pai e mãe…”