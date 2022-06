WRC: Juha Kankkunen deve testar Rally1 no verão | AutoSport

Juha Kankkunen já tinha dado esse sinal durante o Rali da Sardenha e agora confirma-o: deve testar um dos novos Rally1 no verão. O finlandês, quatro vezes Campeão Mundial de Ralis, quer, mesmo aos 63 anos de idade perceber o que são os novos carros Rally1 híbridos, ele que correu desde 1979 e passou pelos Grupo 1 (Ford), Grupo 2 (Opel), Grupo B, (Toyota, Peugeot) Grupo A (Lancia, Toyota, Ford), WRC, (Ford, Subaru, Hyundai, Ford). Kankkunen conduziu um Toyota Yaris WRC em 2019, e agora é a vez dos Rally1: “Espero testar um carro híbrido no verão. Eu só quero ir um pouco mais longe e sentir as diferenças em relação aos carros anteriores”, disse ao Motorsport-Total.