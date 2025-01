WRC, Josh McErlean: “Que maneira de começar a nossa estreia nos Rally1”

Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) terminaram em sétimo, cumpriram o que lhes foi pedido, mas o jovem irlandês confessou que podia ter andado mais depressa. Não quis arriscar, mas talvez devesse mais cedo não permitir que qualquer Rally2 andasse mais depressa. Era o mínimo que se exigia, mas sendo o Monte Carlo uma prova muito específica, em que as escolhas de pneus fazem muita diferença, tem desculpa, porque ao fim ao cabo não meteu uma roda fora do sítio e levou o carro até ao fim da prova. Não impressionou, mas foi sólido e deixou bons sinais: “Sétimo na geral no Rali de Monte-Carlo! Que maneira de começar a nossa estreia nos Rally1 com o Ford Puma. Foi um enorme desafio com tantos elementos novos – novo carro, nova equipa, novo copiloto e pneus Hankook – mas mantivemos a cabeça fria, fizemos o que tínhamos a fazer e aprendemos a cada passo. As condições têm sido muito exigentes, mas foi muito agradável”, disse.