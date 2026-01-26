WRC, Josh McErlean “Foi um Rali de Monte-Carlo verdadeiramente difícil para mim”

Josh McErlean terminou o seu fim de semana no Rali de Monte-Carlo prematuramente, retirando-se da prova na penúltima classificativa após um forte impacto com os rails. Apesar dos reveses técnicos, o piloto irlandês, navegado por Eoin Treacy, considerou a prova como uma experiência valiosa de aprendizagem para a temporada de Rally1.

O abandono ocorreu no domingo, quando um impacto violento danificou a suspensão dianteira esquerda do veículo, apenas momentos antes da meta da classificativa. McErlean acumula assim duas saídas de estrada e um abandono na prova francesa.

Saídas sucessivas e desafios das condições

O fim de semana de McErlean foi marcado por múltiplos percalços desde o início. Na quinta-feira, a dupla irlandesa saiu de estrada já 5,5 quilómetros dentro da primeira classificativa, ficando presa numa vala em condições difíceis e escuridão. O incidente forçou o abandono no primeiro dia.

No regresso à prova na sexta-feira, McErlean procurou reconstruir a confiança, conseguindo o sexto melhor tempo na SS5. Porém, a penumbra voltou a causar-lhe dificuldades. Na SS9, o carro deslizou numa curva à direita particularmente escorregadia, testando novamente a experiência de McErlean em asfalto e a sua resistência em condições adversas.

Foco na aprendizagem e recuperação

O sábado representou uma mudança de estratégia, com McErlean a focar-se na consistência e na sobrevivência das classificativas mais exigentes, com o objetivo de chegar ao fim da prova. Apesar do desfecho aquém das expectativas, o piloto mantém o apoio integral da M-Sport e da equipa: “Foi um Rali de Monte-Carlo verdadeiramente difícil para mim, e não é o resultado com que desejava começar a temporada. Monte-Carlo é um evento que pode ‘apanhar’ qualquer um, e este fim de semana certamente testoume”, reconheceu McErlean.

“Apesar disso, o apoio da M-Sport e da equipa nunca vacilou, e existem ainda aspetos positivos a reter. Vou aproveitar as lições, recuperar e regressar determinado em demonstrar aquilo de que somos capazes”, concluiu o piloto irlandês. McErlean prepara-se agora para o Rali da Suécia, onde contará com a experiência acumulada na prova durante a temporada anterior.