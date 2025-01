WRC, Josh McErlean: “estes carros são fantásticos…”

Os recém-chegados à M-Sport/Ford, Josh McErlean e Eoin Treacy vão estrear-se no Ford Puma Rally1 no Rali de Monte Carlo. McErlean teve uma rápida ascensãonas épocas anteriores; graças ao apoio da Motorsport Ireland Rally Academy, teve desempenhos de destaque no WRC2 e no Europeu de Ralis que lhe valeram o seu novo lugar nos Rally1. McErlean vai regressar ao Rallye Monte-Carlo, onde correu apenas uma vez e o seu objetivo é familiarizar-se com o novo carro: “Foram dois dias fantásticos de testes, aprendemos muito com o Greg e a equipa, que nos apoiaram e acolheram muito bem, facilitando o processo de adaptação ao carro de Rally1. O teste em si foi fantástico: estes carros são fantásticos, a força descendente e a aderência que criam são fenomenais! Conseguimos correr tanto em condições de neve como em condições de piso seco, o que foi muito produtivo, sendo a nossa primeira vez no carro.

Esta época é algo com que sonho desde a minha infância, por isso só quero apreciar e desfrutar. Estamos numa posição muito privilegiada e eu só quero fazer o melhor trabalho possível para todos os envolvidos, ser consistente e progredir ao longo do ano”, disse Josh McErlean.