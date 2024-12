WRC: Josh McErlean e Eoin Treacy são a nova dupla da M-Sport

A M-Sport Ford World Rally Team anunciou que a dupla irlandesa Josh McErlean e Eoin Treacy vai competir no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2025 num Ford Puma Rally1. Com o apoio da Motorsport Ireland Rally Academy, participarão na temporada completa de 14 eventos.

McErlean, cuja carreira começou com um título de júnior em 2015, tem vindo a progredir de forma constante nas classificações. As suas conquistas incluem a conquista do título Júnior da Grã-Bretanha em 2019, o Prémio Billy Coleman e a obtenção de resultados de topo no WRC3 e no WRC2. Em 2024, conquistou um notável segundo lugar no WRC2 em Portugal.

Treacy, o copiloto de McErlean, ganhou experiência no ERC e no Campeonato Britânico de Ralis e participou num programa de desenvolvimento de co-pilotos da Academy. A dupla junta-se ao alinhamento de 2025 da M-Sport, juntamente com Grégoire Munster e Louis Louka. A M-Sport está entusiasmada por apoiar a dupla na sua estreia no WRC Rally1.

Richard Millener, Diretor da M-Sport Ford World Rally Team, afirmou:

“A M-Sport é conhecida por dar oportunidades a talentos emergentes no desporto. Com o apoio da Motorsport Ireland Rally Academy, é exatamente isso que vamos fazer pelo Josh e pelo Eoin. 2025 será um enorme desafio para ambos, mas uma oportunidade única de mostrar ao mundo que têm o que é preciso para forjar uma carreira no auge do desporto.

“Precisamos de continuar a investir em novos talentos emergentes no WRC e estou orgulhoso por poder dar a outros dois pilotos a oportunidade de o fazerem. Os objectivos e as expectativas para o ano serão muito sensatos, mas sei que a equipa e todos os fãs irlandeses apoiarão a dupla e esta oportunidade para eles.

“Estou realmente ansioso por trabalhar com eles e com a Motorsport Ireland Rally Academy, para fazer desta uma época positiva para todos nós.”

John Coyne, fundador e patrono da Motorsport Ireland Rally Academy, afirmou:

“O objetivo da Academia é identificar e desenvolver jovens atletas irlandeses para competirem com sucesso aos mais altos níveis do Campeonato do Mundo de Ralis. Como membros-chave do nosso programa de desenvolvimento da Academia, Josh e Eoin fizeram progressos tremendos na aplicação dos seus talentos naturais e no desenvolvimento das suas capacidades. Estou ansioso por continuar a orientar e a apoiar os seus progressos nos próximos anos ao mais alto nível do desporto”.

Josh McErlean disse:

“Juntar-me à M-Sport Ford no próximo ano para conduzir o Puma Rally1 no Campeonato do Mundo de Ralis é verdadeiramente um sonho tornado realidade. Sempre tive a ambição de competir ao mais alto nível do desporto automóvel e agora essa oportunidade está a tornar-se realidade. Estou incrivelmente entusiasmado por trabalhar com uma equipa tão profissional e dedicada, e o Eoin e eu estamos prontos para dar tudo por tudo.

“Este é um grande passo na minha carreira e quero expressar a minha sincera gratidão a todos os envolvidos – Motorsport Ireland Rally Academy, John Coyne, apoiantes, família e equipa – por tornarem isto possível. Mal posso esperar para me sentar ao volante”.

Eoin Treacy disse:

“Estou muito ansioso por 2025 com o Josh, a M-Sport e a Motorsport Ireland Rally Academy. É um sonho tornado realidade começar uma época ao mais alto nível do desporto. Trabalhar com a M-Sport no ERC de 2024 ao lado de Jon Armstrong foi uma enorme experiência de aprendizagem para mim e estou ansioso por continuar a desenvolver-me em 2025.

“Gostaria de agradecer ao John Coyne, ao Josh, à M-Sport e à Motorsport Ireland Rally Academy pelo seu apoio.”