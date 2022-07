WRC: Jos Verstappen de Rally2 no Rali da Bélgica | AutoSport

Não é a única surpresa na lista de inscritos do Rali da Bélgica. Jos Verstappen, pai de Max Verstappen vai correr na prova do WRC na Bélgica aos comandos de um Citroën C3 Rally2.

O neerlandês, ex-piloto de F1 e pai do atual Campeão do Mundo de Fórmula 1, Max Verstappen tem feito este ano alguns ralis na Bélgica, já com acidentes pelo meio, já foi sexto numa prova e agora vai defrontar os ‘tubarões’ do WRC entre os RC2.

A outra surpresa é a presença de do Campeão Europeu de Ralis de 1994 e sete vezes campeão belga, Patrick Snijers. Aos 64 anos, guiou um Ford Fiesta Rally3 pela primeira vez no TAC Rally em abril e agora regressa ao Rali de Ypres, o seu primeiro evento no WRC desde o Rally Sanremo de 1998.

De resto a prova belga não encerra mais surpresas, um total de 88 equipas estão inscritas, 10 Rally1, Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta pela Toyota, Ott Tänak, Thierry Neuville e Oliver Solberg irão conduzir o híbrido da Hyundai e ao volante do Ford Puma Rally1 da M-Sport estarão Craig Breen, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet e Gus Greensmith.

Haverá um bom número de Rally2 na grelha, 37 no total. Depois de na Finlândia guiar o Rally1, Jari Huttunen volta ao Ford Fiesta Rally2 e terá como adversários, por exemplo Andreas Mikkelsen e Yohan Rossel, entre outros. A prova terá lugar de 18 a 21 de agosto.