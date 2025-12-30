WRC, Jonne Halttunen: “Tivemos 16 ou 17 furos durante a época”

Kalle Rovanperä encerrou, pelo menos para já, a sua trajetória a tempo inteiro no Mundial de Ralis com um terceiro lugar no campeonato de 2025, antes de rumar à Super Formula japonesa na próxima época. A temporada ficou marcada por dificuldades significativas com os novos pneus Hankook e por uma sucessão de furos que condicionaram de forma decisiva a sua luta pelo título.

Embora tenha chegado à última prova, na Arábia Saudita, ainda com hipóteses matemáticas de ser campeão, o finlandês viu o título ser assegurado pelo seu colega de equipa Sébastien Ogier, com Elfyn Evans a terminar como vice-campeão. Ao longo do ano, Rovanperä atravessou várias fases distintas: começou com grandes problemas de adaptação aos pneus, brilhou em asfalto ao dominar o Rali das Ilhas Canárias e só mais tarde conseguiu recuperar ritmo em terra, coroando essa evolução com a sua primeira vitória no Rali da Finlândia. Ainda assim, o campeonato acabou por escapar.

De acordo com o navegador, Jonne Halttunen, a mudança de fornecedor de pneus foi o fator central para a dupla não conquistar o título, já que o novo produto favoreceu claramente outros pilotos e obrigou Rovanperä a contrariar um estilo de condução natural.

Jonne Halttunen explicou, citado pelo rallyjournal.com: “Tenho uma razão muito simples para o facto de não termos conquistado o campeonato, e quero sublinhar que isto não é nenhuma desculpa. A razão foi puramente a mudança de marca de pneus este ano. Ajustou‑se muito melhor a muitos outros pilotos do que, por exemplo, ao Kalle. Se tens um estilo de condução natural e de repente surge um produto novo, é bastante difícil alterar esse estilo natural. Essa é a maior razão pela qual não vencemos o campeonato.”

Sobre a sucessão de problemas, acrescentou: “Tivemos 16 ou 17 furos durante a época, o que é uma quantidade absolutamente absurda. Um número destes nunca deveria acontecer. Claro que os furos fazem parte deste nível, até certo ponto, mas com a quantidade que tivemos, até fico surpreendido por termos sido terceiros no campeonato.”

O navegador admite, ainda assim, autocrítica na gestão técnica: “Surpreendeu‑me o quanto um pneu novo pode afetar as coisas. Talvez nós próprios devêssemos ter sido melhores a afinar o carro e a perceber mais cedo em que direção precisávamos de ir. O Oliver Solberg entrou no Rally1 da Toyota na Estónia e ganhou logo, quase em modo exibição, com um ‘set‑up’ completamente novo. Talvez nós tenhamos ficado demasiado tempo com o tipo de carro que sempre usámos. Depois de vermos os dados dele, mudámos o carro para o Rali da Finlândia e acabámos por vencer.”

Sobre o balanço final, concluiu: “Antes, o Kalle podia sempre ganhar a Power Stage se quisesse, mas este ano isso nem sequer teria sido possível com este pneu. No Quénia também fizemos zero pontos por um problema técnico. E com resultados assim, claro que não se merece ganhar o campeonato. Mas não acredito que nenhum de nós tenha ficado pior nestes últimos meses.”