WRC: Jonne Halttunen, o ‘outro lado’ do título | AutoSport

Jonne Halttunen é também campeão. Como se pode calcular, e depois de ter dito de manhã que ser campeão “significaria o mundo”, agora que o concretizou: “a sensação é muito difícil de descrever, é algo com que nunca poderia sonhar há alguns anos.

É tão bom fazer este trabalho com o Kalle. Para além de ser um bom piloto, é uma boa pessoa, por isso é muito agradável” começou por dizer. Quanto aos nervos: “É como disse Kalle, ambos nos sentimos bastante relaxados, mas também tivemos de nos concentrar e focarmo-nos no que tínhamos que fazer”, disse Halttunen, que escolheu o ‘momento’ do ano: “Bater o Tänak, na Power Stage do Rali da Croácia, foi fantástico…”