WRC, Jon Armstrong volta a impressionar: “Foi um ótimo rali para nós”

Jon Armstrong continua a dar sinais de que tem potencial para se afirmar no topo do Mundial de Ralis. Depois de um início promissor em Monte Carlo, o irlandês voltou a sobressair no Rali da Suécia, terminando em oitavo e igualando o ritmo do seu colega de equipa a tempo inteiro, Josh McErlean.

A estreia de Armstrong na neve com o Ford Puma Rally1 começou de forma atribulada. Um erro logo na primeira especial – ao falhar uma travagem para um entroncamento e acumular neve no radiador, o que causou perda de potência – colocou-o de imediato em desvantagem. Ainda assim, o piloto de 31 anos manteve a consistência e recuperou posições ao longo do fim de semana, exibindo velocidade e maturidade surpreendentes para alguém que soma apenas duas participações na categoria máxima.

Ritmo e consistência em evolução

Armstrong assinou vários tempos entre os cinco primeiros, pressionando equipas habituadas às vitórias em ralis do WRC. Mesmo com um furo nos quilómetros finais da primeira especial de sexta-feira, a dupla terminou no top‑10 e, pouco depois, foi sexta mais rápida na SS3. Durante a tarde, Armstrong manteve-se próximo dos tempos do campeão do mundo Thierry Neuville e voltou a ser sexto na SS5, encerrando o primeiro dia em oitavo lugar geral.

No sábado, já mais confiante e com melhor afinação, prosseguiu com uma prestação sólida, registando o quarto melhor tempo na classificativa de Umeå. No último dia, tirou partido da penalização de um minuto imposta a Neuville para reduzir a diferença para sétimo até apenas 14,8 segundos, terminando no oitavo posto após um fim de semana sem erros.

Um talento em ascensão

“Foi um ótimo rali para nós e para a equipa”, comentou Armstrong. “Mostrámos um bom ritmo e boas parciais, especialmente tendo em conta que era a nossa primeira vez na neve com o Rally1. Saímos satisfeitos e motivados para continuar a evoluir.”

Com a sua atitude focada e curva de aprendizagem rápida, Armstrong tem vindo a destacar-se dentro da M‑Sport, colocando pressão adicional sobre Josh McErlean e mostrando que é, de facto, um nome a acompanhar nesta nova geração de pilotos do WRC.