WRC, Jon Armstrong: “preciso de ser consistente e encontrar o ritmo sem cometer erros”

Jon Armstrong continua a ser um dos nomes mais interessantes de acompanhar na órbita da M-Sport Ford, subindo degrau a degrau na pirâmide dos ralis após a sua transição de sucesso do Sim Racing para o desporto real. começou nos ralis em 2008, mas com muitas interrupções pelo meio, e a sua carreira só começou a ‘disparar’ quando foi para o ERC3, em 2021. Foi Campeão em 2023, em 2024 passou para o Fiesta Rally2, foi quinto do ERC, e em 2025, lutou pelo título do Europeu de Ralis. Agora, está a evoluir nos Rally1, muitos altos e baixos, como se viu agora em Portugal com o acidente de Felgueiras, mas os ‘altos’ são prometedores.

AutoSport: É claro para muitas pessoas que estás a evoluir mais rapidamente do que os teus atuais ou antigos pilotos da M-Sport. Concordas com isso?

Jon Armstrong: “Sim, mas é sempre difícil dizer, porque encarei este ano com a mente aberta e, ok, também tive alguma boa experiência do Campeonato Europeu de Ralis, que é um nível bastante elevado. Mas tento continuar a aprender rapidamente e também estou bastante determinado a estar no meu nível de imediato. Se não estou a fazer o que penso ser possível da minha parte, então não estou muito feliz. Por isso, sim, estou apenas a tentar esforçar-me. Mas também não tivemos muitos ralis limpos até agora este ano. Por isso, precisamos de tentar ter alguma velocidade, mas também evitar problemas.”

AS: Um amigo que também segue ralis disse-me que o tipo que vem dos simuladores nunca será um bom piloto de ralis. Acho que isso está errado. Acho que nos simuladores de pista é mais fácil encontrar bons pilotos para as pistas, do que nos ralis, mas penso que nos ralis ajuda em alguns aspetos. Qual é a tua opinião sobre isso?

JA: “Sim, acho que ajuda e na M-Sport tens dois exemplos, porque tens o meu caso, que fui campeão em esports, e depois também o Romet Jürgenson, que veio através do FIA Rally Star, mas a forma como o encontraram foi através do Sim Racing. Por isso, acho que sim. Ok, os simuladores de ralis não são tão semelhantes em muitos aspetos, mas para conduzir, manter a concentração, e escolher todas as trajetórias de forma perfeita, é útil, e também porque hoje em dia é preciso lembrar bastante as classificativas, também. Portanto, acho que se fores muito bom no Sim Racing, também podes fazer a transição para a vida real com maior facilidade agora, penso eu.”

AS: Como avalias o trabalho que fizeste até agora na M-Sport?

JA: “Acho que a temporada tem sido bastante boa em termos de – por vezes – termos surpreendido com o ritmo que tivemos, mas também acho que perdemos alguns resultados mais fortes. Por causa de pequenas saídas de pista que tivemos ou problemas que foram mais do meu lado. Por isso, com certeza preciso de ser mais consistente e encontrar o ritmo sem cometer erros”, disse o piloto, antes do Rali de Portugal, porque, como se sabe, desistiu devido a uma forte saída de estrada em Felgueiras.