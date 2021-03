WRC, Jean Todt: “Acho que devíamos ter introduzido os híbridos no WRC mais cedo”

Jean Todt, Presidente da FIA esteve presente no Rali do Ártico/Finlândia, onde destacou o excelente trabalho que tem sido feito para manter o WRC à ‘tona’, embora, sem público, devido à pandemia de coronavírus que atravessamos, e que ainda vai durar por algum tempo. Falando do futuro do WRC, disse uma coisa curiosa: os híbridos já vêm tarde: “Devo dizer que a FIA, o Promotor os organizadores locais, têm vindo a fazer um trabalho extraordinário, não só nos ralis mas em todos os principais desportos internacionais, por exemplo a Fórmula 1, que conseguiu arrancar um julho, e nós estamos agora aqui na Finlândia com o WRC, em breve vamos à Croácia, um evento completamente novo, que mostra flexibilidade da equipa da FIA do Promotor e dos organizadores que se adapta às situações.

Espero que as coisas melhorem rapidamente, precisamos disso, porque não podemos passar muito mais tempo desta forma, mas de momento penso que todos estão a fazer um trabalho muito bom com o que têm” começou por dizer Jean Todt, que também se pronunciou relativamente ao futuro próximo do WRC: Era essencial que mudássemos para os híbridos e já é tarde. Pessoalmente acho que já devíamos ter introduzido os sistemas híbridos no WRC mais cedo. Por diferentes razões, não foi possível, mas no próximo ano teremos um carro novo com motor híbrido, o que é essencial para o desenvolvimento do Mundial de Ralis.